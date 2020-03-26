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26.03.2020 - 11:29 | | AA

AİHM, FETÖ sanığı Kuseyri'nin başvurusunu 'kabul edilemez' buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), daha önce tedbiren tahliye talebini reddettiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin başvurusunu kabul edilemez buldu.

AİHM, FETÖ sanığı Kuseyri'nin başvurusunu 'kabul edilemez' buldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında 2016'da tutuklanan ve Sincan Cezaevi'ne konulan Kuseyri, rahatsızlığı  yüzünden geçen yıl mayıs ayında Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırılarak gerekli  tedaviyi alması ve operasyon geçirmesi sağlandı.

Başarılı geçen operasyonun ardından Kuseyri'nin tıbbi kontrolleri  özenle takip edilerek doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi ancak  Kuseyri başlangıçta kemoterapi almayı reddetti ve yargılamasını yürüten  mahkemeden tahliyesini istedi.

Tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli  tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Kuseyri, Adli Tıp  Kurumu tarafından düzenlenen rapora istinaden tahliye edilmesi gerektiğini ileri  sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesinin tedbir kararı üzerine Kuseyri'nin tüm tıbbi  tedavileri eksiksiz alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım  Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde muayene edildi. Uzman doktorlarca  cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen  raporlara rağmen Kuseyri, bu kez de AİHM'e başvurdu.

AİHM, ilk olarak Kuseyri'nin tedbiren tahliye talebini ele aldı.  Adalet Bakanlığı da Kuseyri'nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri  alanında uzman doktorların görevli bulunduğu hastanede aldığına dair bilgileri  AİHM'e sundu.

ÖNCE TEDBİREN TAHLİYE TALEBİ, SONRA BAŞVURUNUN TAMAMI REDDEDİLDİ

AİHM ise Anayasa Mahkemesinin yeni bir tedbir kararı verip vermediği  konusunda ek bilgi istedi. Bu sırada, Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından  düzenlenen raporları dikkate alan Anayasa Mahkemesi, başvuranın cezaevinde  kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı sonucuna vardığı yeni bir  tedbir kararı verdi.

Adalet Bakanlığının ikinci kez verdiği bilgiler üzerine AİHM,  başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbiren  tahliye talebini 12 Aralık 2019'da reddetti.

Tedbiren tahliye talebinin karara bağlanmasının ardından AİHM,  başvurunun tamamını değerlendirdi. AİHM, hükümet adına Adalet Bakanlığınca  sunulan görüşü de dikkate alarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

KUSEYRİ HAKKINDAKİ KARAR

FETÖ'nün sözde yargı imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri,  FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin davada örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün  hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Kuseyri'nin, avukatlığını da yaptığı  örgütün tepe yöneticilerinden firari Akın İpek ile ByLock arkadaşı olduğu  belirtilmişti.

 

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