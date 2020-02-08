AK Partili Ünal: FETÖ ile aynı dili kullananlar siyasi ayak

Ünal, şunları kaydetti:



“Yaklaşık 52 bin belgeyi tarayarak yaptığımız çalışmada Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının söylemlerine baktığımızda, bu net bir şekilde gözüküyor. Kaldı ki, yine Cumhuriyet Halk Partili 24’üncü dönem milletvekilleri Birgül Ayman Güler, yine Yıldıray Sapan’ın, yine Yılmaz Ateş’in açık bir şekilde bu ittifakı, bu beraberliği deşifre ettiği açıklamaları var. Peki, neden ısrarla birileri bu yapının organize bir suç örgütü olduğu ortaya çıkmadan önceki dönemi bilinçli olarak sürekli gündeme getiriyorlar? Çünkü bu yapının bir terör örgütü olduğu, bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonraki kendi pozisyonlarını perdelemek için öncelikle sulandırmayı ve bu perdelemeyi gerçekleştiriyorlar.”