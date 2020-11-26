Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen nereli, kaç yaşında?
Akasya Asıltürkmen evli mi, eşi kim? Dizi ve filmlerden tanıdığımız oyuncu Akasya Asıltürkmen sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. İstanbul doğumlu oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle ilk profesyonel deneyimini elde etti. Peki, Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde yer aldı?
Asıltürkmen, küçük yaşlarda oyunculuğa adım attı ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kursuyla oyunculuğa başlamış oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da çalışmalar yürüten başarılı isim, hala sayısız projede boy göstermeye devam ediyor. İşte, Akasya Asıltürkmen hayatı...
AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?
Asıltürkmen 14 Nisan 1977, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonelliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.
2016 yılından bu yana Serdar Özerman ile evlidir ve çiftin bir de çocuğu bulunuyor. Asıltürkmen, 56 kilo ve 1.71 boya sahiptir.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016
İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015
Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014
Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013
Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012
Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009
Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004
Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002
FİLMOGRAFİSİ
Enkaz 2016
Bana Bunlarla Gel 2010
İpsiz Recep (2009) Marika
Araf (2006) Eda
Felek ne demek (2006) Zekiye
Keloğlan kara prens'e karşı Taşkız
Pamuk Prenses 2 Fusun
Saklambaç (2005) Bağdegül
Çınaraltı (2004) Esin
Dayı (2004) Müge
Lise Defteri (2003) Ayça
Vaka-i Zaptiye (2002) Lebibe
Nasıl evde kaldım (2001)
İstanbul kanatlarımın altında (1996)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Başrolde Aşk (2011) Eda