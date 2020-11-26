Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen nereli, kaç yaşında?

Asıltürkmen, küçük yaşlarda oyunculuğa adım attı ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kursuyla oyunculuğa başlamış oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da çalışmalar yürüten başarılı isim, hala sayısız projede boy göstermeye devam ediyor. İşte, Akasya Asıltürkmen hayatı...

AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?

Asıltürkmen 14 Nisan 1977, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonelliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.

2016 yılından bu yana Serdar Özerman ile evlidir ve çiftin bir de çocuğu bulunuyor. Asıltürkmen, 56 kilo ve 1.71 boya sahiptir.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016

İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015

Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014

Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013

Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012

Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009

Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004

Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002

FİLMOGRAFİSİ

Enkaz 2016

Bana Bunlarla Gel 2010

İpsiz Recep (2009) Marika

Araf (2006) Eda

Felek ne demek (2006) Zekiye

Keloğlan kara prens'e karşı Taşkız

Pamuk Prenses 2 Fusun

Saklambaç (2005) Bağdegül

Çınaraltı (2004) Esin

Dayı (2004) Müge

Lise Defteri (2003) Ayça

Vaka-i Zaptiye (2002) Lebibe

Nasıl evde kaldım (2001)

İstanbul kanatlarımın altında (1996)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Başrolde Aşk (2011) Eda