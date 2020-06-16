Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Dava, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında iki ayrı salonda görülüyor. İzleyici ve müştekiler Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlantı kurulan ikinci salonda duruşmayı takip ediyor.

Duruşma salonunda sanıklar, avukatlar ve güvenlikten sorumlu jandarma ile polisler arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde boşluk bırakıldı. Ayrıca mahkeme heyeti de dahil olmak üzere salonda bulunan herkes maske takarak görev yerlerini aldı.

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla sürüyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın son duruşması 13 Mart Cuma günü görülmüştü.

HSK ve yargı süreçlerinin 30 Nisan'a kadar durdurulması kararları sonrası mahkeme, davayı önce 4 Mayıs'a, yargı sürecinin durdurulması kararının 15 Haziran'a uzatılması sonrası da 16 Haziran'a bırakmıştı.