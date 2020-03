Alef ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef nerede yayınlanacak?

Birçok yapımda oynayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Alef dizisinde rol aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise birçok ödül alan Emin Alper oturuyor. Polisiye ve gerilim türünde olan dizi kısa bir süre sonra yayınlanacak. Dizinin yayınlanacağı platform ve yayın tarihi ise merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki Alef nerede yayınlanacak? Ne zaman başlayacak?

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasından sonra ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi anlatılıyor.



Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.



ALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kenan İmirzalıoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde doğdu.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır. 2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol. 2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır. Ezel tüm Türkiye çapında ünlü olmuştur. 2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012'de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır. 20 Mart 2018 tarihinde Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarih dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştır.