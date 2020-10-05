ALES başvuru yapma sayfası | ALES başvuru 2020 tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından alınan ALES başvuru işlemleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ALES/1 uygulandıktan sonra gözler ALES/2'ye çevrildi. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES 2020 sınav tarihi...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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ALES NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 7 Ocak 2021'de açıklanacak.