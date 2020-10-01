ALES başvuru yap - ALES başvuru ücreti ne kadar? 2020 ÖSYM kılavuzu

ALES başvuruları bugün alınıyor...16 Ağustos tarihinde uygulanan ALES/1 sınavını kaçıran adaylar, ALES/2 sınavına katılım sağlayabilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde ALES başvuru tarihleri, ALES sınav tarihi ve ALES sonuçları tarihi yer aldı. İşte ALES/2 hakkında merak edilenler...

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Peki sınav ne zaman uygulanacak?

ALES BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 130 TL.

ALES/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ

Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.



Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.



Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun “ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ” bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç)

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ