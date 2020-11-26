ALES sınav yerleri belli oldu! ALES 2 giriş belgesi nasıl, nereden alınır | ALES ne zaman?

ÖSYM, ALES'e girecek adayların sınava girecekleri okul ve sınıfı içeren sınav giriş belgelerini açıkladı. 6 Aralık tarihinde ülke genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak ALES-2 için geri sayım başladı ve ÖSYM beklenen sınav yerlerini de adaylara duyurdu. ALES 2 ne zaman?

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES-2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA...