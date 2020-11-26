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26.11.2020 - 14:24 |

ALES sınav yerleri belli oldu! ALES 2 giriş belgesi nasıl, nereden alınır | ALES ne zaman?

ALES giriş belgesi sorgulama! Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla bekledikleri 2020-ALES-2 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ALES sınav yerleri belli oldu! ALES 2 giriş belgesi nasıl, nereden alınır | ALES ne zaman?

ÖSYM, ALES'e girecek adayların sınava girecekleri okul ve sınıfı içeren sınav giriş belgelerini açıkladı. 6 Aralık tarihinde ülke genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak ALES-2 için geri sayım başladı ve ÖSYM beklenen sınav yerlerini de adaylara duyurdu. ALES 2 ne zaman?

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES-2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA...

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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