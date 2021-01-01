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01.01.2021 - 09:24 | | İHA

Amasya’da iki yılkı atı silahla vurulmuş halde bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ mevkiisinde iki yılkı atı silahla vurulmuş halde bulundu.

Amasya’da iki yılkı atı silahla vurulmuş halde bulundu

Yaylada sürü halinde özgürce koştukları görüntüler doğa tutkunları tarafından sosyal medyada paylaşılan yılkı atlarından bu defa üzen görüntüler geldi. Seyfe köyüne bağlı Ovacık Yaylası'nda yaklaşık 50 metre aralıklarla kanlar içinde biri gebe haldeki iki yılkı atı görenleri üzdü.

Koyun otlatırken yerde hareketsiz yatan atlarla karşılaşan Zeki Kuzucu, yaz-kış dağlarda yayılan yılkı atlarının vurulmasına tepki göstererek, “Kurşun atmışlar hayvanlara. İnsanlık dışı bir durum bu” dedi.

Amasya’da iki yılkı atı silahla vurulmuş halde bulundu

Kış koşullarında beslenmeleri için yaşam alanlarına ot taşıdıkları atları vuran kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Suluova Akdağlılar Derneği yöneticisi Fatih Karagöz, “Her hafta yılkı atlarını görmek için buraya gelirdik. Son gelişimizde bu manzarayla karşılaştık. Yılkı atlarımız dağların huzuru, süsüydü. Bunu yapanlar yakalansın” diye konuştu.

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten ise yörede tespit ettikleri 4 sürü halinde 70’den fazla sayıdaki yılkı atının korunmasının yaban hayatın sürdürülmesi ve doğa turizmi açısından önem taşıdığını belirtti.

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