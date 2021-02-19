Analitik zeka nedir? Analitik zeka türü ne demek?

Analitik zeka nedir? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Analitik zeka, çözüm odaklı düşünen zeka türü olarak bulunuyor. Analitik ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte analitik ile ilgili ayrıntılar...

ZEKA NEDİR?

Zeka, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir.

En geniş anlamıyla, genel zihin gücü olarak da tanımlanabilir.Zihnin algılama, bellek, düşünme, uslamlama, öğrenme gibi birçok işlevini içerir. Sözcük çok geniş anlamda kullanılsa da psikologlar tarafından yaratıcılık, kişilik, bilgi ve akıl gibi değişik kategorilere ayrılmıştır.

Zekâ araştırmacılarının asıl alanı insanlardır, fakat hayvanların da öğrenme, anlama vs. yetenekleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

ANALİTİK ZEKA NEDİR?

Analitik zeka ve analitik düşünme birbirleri ile bağlantılı olan anlamlara sahiptirler. Analitik zeka demek bir konu da veya bir olay karşısında hemen çözüm odaklı düşünen zekaya denilir. Analitik düşünme ise çözümsel olarak düşünen ve olaylar karşısında çözüm üreterek düşünmeye denilmektedir.