Anaokulu ve kreşlerde yüz yüze eğitim sürecek

Yeni tip koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla dün il milli eğitim müdürlüklerine, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 salgını nedeniyle resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım-4 Ocak’ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi. “Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verilen yazıya göre, okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

‘Kayıtları silinmeyecek’

Okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamalarının yapılabileceği bildirilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, EBA Anaokulu’nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır.”

‘Tabloya bakacağız’

TRT Haber’de yeniden uzaktan eğitime geçiş ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların çok daha kontrollü olduğuna işaret ederek, yaptıkları mobil uygulamayla öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri ile servis şoförlerinin temaslı ve pozitif durumunu günlük olarak izleme imk”Anı bulduklarını dile getirdi. Selçuk, “Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik ki toplumdaki genel artış, okullarımızı da riske sokma ihtimali doğuruyor. 4 Ocak’tan 2 hafta önceki dönemde tabloya bakacağız. Eğer veriler bize A seçeneğini gösteriyorsa onu, B seçeneğini gösteriyorsa onu seçeriz” dedi. Merkezi sınavlara ilişkin soru üzerine de Selçuk, öğrencileri uzaktan eğitime yönlendirmişken, sınav yapmanın doğru olmadığını dile getirerek, “O yüzden de sınavları erteledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. Selçuk, öğrenci stajlarının da 4 Ocak’a kadar yapılmayacağını söyledi. Selçuk, öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili de, “Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden daha yorucudur ve daha zordur. Bu emeklerinin karşılığı olarak hepsinin ders ücreti verilecek” ifadelerini kullandı.

Ehliyette teorik dersler online

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda bazı özel kurslarla ilgili illere yazı gönderdi. Buna göre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda, 4 Ocak’a kadar bu merkezlerde bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek ancak grup eğitimi yapılmayacak. Özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, ehliyet veren motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları ile pilot yetiştirme kursları sadece teoriye yönelik dersleri, uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek. Söz konusu kurumların uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak’tan sonra tamamlanacak.