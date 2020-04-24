Ankara iftar ve sahur vakti | İlk iftar ve oruç ne zaman, saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi...

Maneviyatın doruğa çıktığı en hayırlı ay olan Ramazan geldi. Bereket ayı Ramazan'da Ankara Halkı gece ilk sahurlarına kalktılar. Bugün ilk oruçlar açılacak. En çok araştırılan konuların başında Ramazan imsakiyesi gelirken 'İlk iftar ve oruç ne zaman, saat kaçta?' sorusu revaçta... İşte 2020 Ramazan imsakiyesi...

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk gününde iftar 19:43'te açılacak. Akşam ezanın okunması ile gün boyunca tutulan oruçlar açılacak.

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ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020