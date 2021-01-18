32 Farz Ve Anlamları: Kısaca 32 Farz Nedir, Nasıl Ezberlenir?

Otuz iki farzın hepsi sadece isim olarak bilinmemelidir. Otuz iki farzın bilinmesinin yanında detaylı olarak da uygulanması gerekir. Bu yüzden ilk adım olarak otuz iki farz çok iyi bilinmelidir.

32 Farz İsim Olarak Nedir?

6 adet imanın şartları

5 adet İslam'ın şartları

12 adet namazın farzları

4 adet abdestin fazları

3 adet gusül abdestinin fazları

2 adet teyemmüm abdestinin fazları

İmanın Şartları Nelerdir?

1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanma.

2- Allah'ın meleklerine inanma

3- Allah'ın peygamberlerine inanma

4-Allah'ın kitaplarına inanma

5-Ahiret gününe inanma

6-Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanma

İslam'ın Şartları Nelerdir?

1-Kelime-i Şehadet (Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.)

2-Namaz ibadeti

3-Oruç ibadeti

4-Zekat ibadeti

5-Hac ibadeti

Namazın Fazları (dış)

1-Hadesten taharet

2-Necasetten taharet

3-Setr-i avret

4- İstikbal-i kıble

5- Vakit

6- Niyet

Namazın Fazları (iç)

1-İftitah tekbiri

2- Kıyam

3- Kıraat

4- Rükû

5- Secde

6- Kade-i ahire

Abdestin Fazları

1- Yüzü yıkamak.

2-Elleri dirseklere kadar yıkamak.

3-Başın dörtte birini mesh etmek.

4-Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Gusül Abdestinin Fazları

1-Ağza su vermek.

2-Ağzı iyice suyla çalkalamak.

3-Burna su vermek.

4-Bütün vücudu tek bir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmüm Abdestinin Fazları

1-Niyet etmek.

2-Elleri toprağa vurup yüzü mesh etmek. Ardından tekrar elleri toprağa vurup kolları mesh etmek.

32 Farz Nasıl Ezberlenir?

32 farzın ezberlenmesinin en kolay yolu uygulamaktır. Ne kadar çok bu farzlar uygulanırsa o kadar çabuk ezberlenir. Ayrıca ezberleyene kadar yardım da alınabilir. Bir kağıda farzlar yazılarak bakıp uygulanabilir. Bu sayede pratik de yapılmış olur. Pratik yapılarak zamanlar her bir farzın akılda kalması gayet mümkündür. Bir süre sonra kağıda bakmaya gerek kalmadan her bir farzın otomatik olarak yapıldığı görülür.

32 farz tamamen uygulanması gerekir. Eksik ya da yanlış uygulanamaz. İslamiyet'e inanan her Müslümanın düzenli olarak uyması gereken kullardır da denilebilir. Zaten farz kelimesi Arapça şart anlamına gelmektedir. Yani bir nevi 32 tane tüm dindarların uyması gereken şartlar anlamına gelebilir.