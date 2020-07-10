Ettehiyyatü duası dinle | Ettehiyyatü duası Türkçe yazılışı ve anlamı nedir, nasıl okunur?

Her dua olduğu gibi ettehiyyatü duası da oldukça önemli. Büyük anlam ve önem taşıyan ettehiyyatü duası ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Henüz ettehiyyatü duası ezberlemeyenler, Türkçe veya arapçasını okumak isterken kimi ise ettehiyyatü duasını dinlemek istiyor.

ETTHİYATÜ DUASI

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.