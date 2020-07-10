Ettehiyyatü duası dinle | Ettehiyyatü duası Türkçe yazılışı ve anlamı nedir, nasıl okunur?
Ettehiyyatü duası hakkında bilgilenmek isteyenler araştırmaya başladı. Ettehiyyatü duası Türkçe yazılışı ve anlamının ne olduğu merak ediliyor. Peki Ettehiyyatü duası nasıl okunur? İşte Ettehiyyatü duası hakkında bilinmesi gerekenler...
Her dua olduğu gibi ettehiyyatü duası da oldukça önemli. Büyük anlam ve önem taşıyan ettehiyyatü duası ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Henüz ettehiyyatü duası ezberlemeyenler, Türkçe veya arapçasını okumak isterken kimi ise ettehiyyatü duasını dinlemek istiyor.
ETTHİYATÜ DUASI
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.