İmanın Şartları: İmanın Şartı Kaçtır Ve Anlamları Nelerdir? Açıklamaları İle İmanın Şartları

Müslümanlıkta İmanın şartlarını bilmek ve doğru şekilde hareket etmek büyük önem arz etmektedir. İmanın şartlarını öğrendikten sonra Müslümanlığı daha bilinçli bir şekilde yaşayabilirsiniz.

İmanın Şartları Kaçtır?

İmanın şartlarını 6 tane olarak bilmelisiniz. Peki nedir bu şartlar?

-Allah’ın varlığına inanmak.

-Meleklere inanmak.

-Kitaplara inanmak.

-Peygamberlere inanmak.

-Ahiretin varlığına inanmak.

-Kadere inanmak ( hayır ve şer fark etmeden ).

Tüm Müslümanlar belirtilen bu şartlara uymak zorundadır ve buna göre yaşamalıdır.

Anlamları Nelerdir?

İmanın 6 tane şartı olmakla birlikte bu şartların hepsinin anlamları farklıdır. Peki İmanın şartlarının anlamları nelerdir?

1- Allah'ın varlığına inanmak: Allah tektir ve sonsuz dünyanın tek yaratıcısıdır. Bütün varlıkları O'nun yarattığına inanıp bunu asla sorgulamamalıyız.

2- Meleklere İnanmak: İman'ın diğer bir şartı ise Meleklere inanmaktır.

3- Kitaplara inanmak: Allah’ın emir ve hükümlerini peygamberlere iletmiş olduğu kutsal kitaplar bulunmaktadır. Bu yüzden kitap haline gelmiş olan bu emir ve vahiylere inanmak gerekmektedir.

4- Peygamberlere inanmak: Allah'ın bütün toplumlara Peygamber gönderdiği bilinmektedir. İnsanlara yol göstermek ve iyiliği öğretmek için gönderilen Bu Peygamberlere inanmak İmanın şartlarından birisidir.

5- Ahiretin varlığına inanmak: Müslümanlar olarak öldükten sonra ahirette tekrar toplanılacağına inanılmaktadır. Kuran-ı Kerim'de geçen birçok ayette görevini iyi şekilde yerine getiren Müslümanların cennete, diğerlerinin ise cehenneme gideceği söylenmektedir.

6- Kadere inanmak (hayır ve şer fark etmeden): Başımıza gelmiş olan olayların kader olduğunu ve karşı koyma şansımızın olmadığını bilmelisiniz. Başımıza gelmiş olan olaylar hayırlı veya hayırsız olaylar olabilir. Her iki durumda da kadere inanmaktan vazgeçmemeliyiz.

İman'ın Şartlarıyla Alakalı Ayetler ve Hadisler

Bu konuyla alakalı birçok ayet ve hadis mevcuttur. Örneklendirecek olursak;

- Rad Suresi'nin 16. Ayeti Allah’a inanmakla ilgilidir.

- İnfitar Suresi, 10-12. Ayette ise Meleklere inanmaktan bahsedilir.

- Şura Suresi, 51. Ayet Kitaplara inanmakla alakalıdır.

- Nisa Suresi'nin 164. Ayeti ise Peygamberlere inanmakla alakalıdır.

- Bakara Suresi, 214. Ayeti Ahiret varlığına inanmak ve Talak Suresi'nin 3. Ayeti ise Kadere inanmakla alakalıdır.

İman'ın Şartlarından Sorumlu Olanlar Kimlerdir?

İmanın şartlarını her Müslüman kabul etmiş sayılmaktadır. Yani akli sorunu olmayan ve buluğ çağını geçmiş herkes bu şartları bilmeli ve uymalıdır.