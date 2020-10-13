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    13.10.2020 - 15:03 |

    Bereket duası oku Türkçe - Arapça | Bereket duası anlamı

    Bereket duası yani karınca duasının kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz olmamakla birlikte Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. Müslüman vatandaşlar dine aykırı bir yön bulunmayan bereket duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı araştırıyor.

    Bereket duası oku Türkçe - Arapça | Bereket duası anlamı

    Bereket duası Müslüman vatandaşlar tarafından sıklıkla okunan bir dua olmakla birlikte bolluk ve bereket için okunuyor. Bu nedenle İslam inancına mensup müminler epey bir araştırıyor. İşte Karınca duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı....

    BEREKET DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

    BEREKET DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

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