Nafile Namazlar Hangileridir? Nafile Namazı Nasıl Kılınır, En Uygun Vakit Ne Zamandır?

Nafile yani farz ve zorunlu sünnet namazlar dışında kalan ve Rasulullah aleyhisselam’ın zorunlu kılmadığı gönüllü kılınan namazlardır. Bu namazlarda belli bir rekat söz konusu değildir. İki rekat ve fazlası kılınabilir. Bu kişinin isteğine kalmıştır. Nafile namazlar konusunda Rasulullah aleyhisselam’ın hayatını örnek almalı ve onun gibi nafile namaz kılmalıdır.

Nafile Namazlar Hangileridir?

Zorunlu olmayan ve Müslümanın gönüllü olarak kıldığı nafile namazlar şu şekildedir:

1- Evvabin Namazı,

2- Teheccüd Namazı,

3- Kuşluk Namazı,

4- Yolculuk Namazı,

5- Tesbih Namazı,

6- Tevbe Namazı,

7- Hacet Namazı,

8- İstihare Namazı,

9- İstiska/Yağmur duası namazı,

10- Küsuf Namazı,

11- Husuf Namazı.

Nafile Namazı Nasıl Kılınır, En Uygun Vakit Ne Zamandır?

Her nafile namazın belli bir saati vardır. Salat-u Evvabin akşam namazı sonrası kılınır. Belli bir rekat yoktur. Yatsı namazına yarım saat kalana kadar kılınabilir. Nafile olduğu için gamet getirilmez ve cemaat yapılmaz. İki, üç ve dört rekat kılınabilir.

Teheccüd Namazı ise Yatsı namazının sünneti ile vitr arasında kılınır. Sünnete uygun olan yöntem kişinin yatsı sünnetini kılması, ardından uyuması ve gece kalkıp istediği kadar nafile kıldıktan sonra son olarak vitr namazını kılmasıdır. Yatmadan önce vitr kılınırsa gece kalktığında vitir kılmadan teheccüd kılınabilir.

Diğer bir Allah-u Teala’ya yaklaştıran nafile namaz şekli kuşluk namazıdır. Bu namaz, sabah güneş ve bir mızrak yükseldikten sonra kılınmaya başlar. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar bu namaz kılınır. Bu namaz da iki, üç veya dört rekat ve katları kılınabilir.

Yolculuk namazı ise yolculuğa çıkmadan önce kılınan iki rekat namazdır. Yolculuğun belalarından korunmak için kılınan özel bir namazdır.

Tesbihat namazı ise 4 rekat mendup bir namazdır. Tekbir sonrası subhaneke duası ve ardından on beşkere ‘subhanellahi ve’l hamdu lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber’ denir. Euzu besmele Fatiha ve zammı sure okunur. Rukuya varmadan yine yukarıdaki duayı 15 kere okunur. Daha sonra rukuya varılır.

Rukuda üç subhanerabbiyel azim denir ve yine 15 kere aynı duayı tekrarlanır. Doğrulursun ‘rabbene lekel hamd’ denir ve yine 15 kere yukarıdaki duayı okunur. Secdede ‘subhane rabbiyal ala’ zikri üç kere söylenir ve yine 15 kere Subhanellahi... (yukarıdaki dua) okunur. Secdeden doğrunulur ‘subhane rabbiyel ala’ denir ve yine 15 kere yukarıdaki dua okunur. Tekrar secdeye gidilir ve bir önceki secdede yapılanın aynısı yapılır. Bu şekilde diğer rekatlar tamalanır.

İstihare namazında ilk rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlas okunur. Sonra istihare duası yapılır. Hacet namazı, hacet duası ve ayetleriyle başlar. İki rekattır. Tevbe namazı da iki rekattır.

Yağmur/istiska namazında ise namaza çıkacaklar yağmur günü ve o günden üç gün evvel oruç tutarlar. Meydana gelen kalabalık tevbe eder ve bu esnada hayvanları ve ailesi de yanında bulunmalıdır. Duada kollar iyice kalkar koltuk altı görünür. Yağmur duasının ardından iki rekat namaz kılınır. Küsuf/güneş tutulması namazı 2 rekattır. Hüsuf/ay tutulması namazı da 2 rekattır.