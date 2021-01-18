İslamın Şartları: İslamın Şartları Kaçtır Ve Anlamları Nelerdir?

Müslüman olan herkes İslam'ın şartlarına uymak zorundadır. İslam dininin temeli iyiliğe ve güzelliğe dayandığı için şartlarını da yerine getirerek huzurlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

İslam’ın Şartları Kaçtır?

İslam’ın temel şartları 5 tanedir:

1- Kelime-i Şehadet getirmek,

2- Namaz kılmak,

3- Oruç tutmak ,

4- Zekat vermek,

5- Hacca gitmek.

Tüm Müslümanlar bu şartları yerine getirmekle sorumludur.

Anlamları Nelerdir?

İslamın temel şartları 5 tane olmakla birlikte hepsinin farklı anlamları bulunmaktadır. Peki İslam'ın temel şartlarının anlamları nelerdir?

1-Kelime-i Şehadet getirmek: Bir Müslüman için Kelime-i Şehadet getirmek İslam'ın ilk şartıdır. Peki Kelime-i Şehadet nasıl getirilir? Kelime-i Şehadet şu şekilde getirilmektedir : "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü." Kelime-i Şehadet'in Türkçe anlamına bakacak olursak; "Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür'' şeklindedir.

2-Namaz kılmak: İslam'ın 2. şartı ise namaz kılmak şeklindedir. Müslümanların yaptığı bu ibadet toplam 5 vakitten oluşmaktadır. Bu vakitler; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazıdır.

3-Oruç Tutmak: Müslümanlar için İslam'ın üçüncü şartı ise oruç tutmaktır. Ramazan ayı boyunca Müslümanlar 1 ay süreyle oruç tutmalıdır.

4-Zekat vermek: İslam'a göre Müslüman olan kişiler sahip oldukları paralarının ve mallarının kırkta biri kadarını fakirlere vermelidir.

5-Hacca gitmek: Müslümanlar, hac zamanlarında Kabe'ye giderek, Kabe'yi tavaf etmelidir.

İslam'ın Şartlarıyla Alakalı Ayetler ve Hadisler

Bu konuda pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Örnek verecek olursak;

- Hz. Peygamber efendimiz İslam'ın şartlarıyla alakalı şu sözleri söylemiştir: "İslam dini beş esas temel üzerine inşa edilmiştir. Bu esaslar; Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanarak onlara şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."

Ayrıca Bakara Suresi'nin 177. ayeti ve Nisa Suresi'nin 136. ayeti bu konuyla alakalı olan ayetlerdir.

İslam'ın Şartlarından Kimler Sorumludur?

İslam'ın temel Şartlarından aklı başında ve buluğ çağına gelmiş olan tüm Müslümanlar sorumludur. Bu şartları anlamlarına uygun olacak şekilde yerine getirmek gereklidir.