Salavat nedir, nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Arapça ve Türkçe okunuşu...

Salavat nasıl getirilir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte Peygamber Efendimizi anmak için sık sık yerine getirilen Salavat-ı Şerifler konusunda araştırmalar devam ediyor. Kandil gecelerinde yapılan ibadetlerin yanı sıra Peygamberimizi anmak ve yapılan ibadetlerdeki hayır ve sevabı öncelikle İslam güneşi Peygamber Efendimize hediye etmek ve onu bu özel gecelerde anmak büyük önem arz etmektedir. Peki Salavat nedir, nasıl getirilir?

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed şeklinde okunur. Peygamber efendimizin adı anıldığı zaman, aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem diyerek de Peygamber efendimize dua etmiş oluruz. Yani bu şekilde de Hz. peygambere salevat getirilmiş olur.



Bu doğrultuda dile getirilen salavat çeşitlerinin varlığı söz konusudur. Bunlar ise ;



- Salavatı şerife,

- Salavatı mecule,

- Salavatı fatih,

- Salavatı kübra,

- Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.



Ayrıca namaza kılarken Ettehiyyatüden sonra okunan Salli Barikler de salavat olma niteliği taşır. Salavat-ı şerife okumanın çok büyük faziletleri bulunur.



Salavat ile alakalı olarak Peygamber efendimizin bazı hadisleri de bulunmaktadır. Bunlar:



- "Kıyamet günü bana en yakın olan, en çok salavat getiren kişidir."

- " Sabah-akşam on salavat getiren, kıyamet günü benim şefaatime nail olur."

- " Cuma günleri bana 80 defa salavat okuyanın 80 yıllık günahı bağışlanır.

- "Günde bin salavat çeken, Cennetteki yerini görmeden önce ölmez.

- "Günde yüz defa salavat okuyan, kıyamet gününde şehidlerle birlikte olur.

- Bana bir salavat getirene yüce Allah, on rahmet ihsan eder, o kişinin on günahını olmamış sayar ve derecesini on kat olarak yükseltir."

- Salavat çekmek sizin için zekat niteliği taşır."

Salât ve selam kelimelerinden oluşan “salât-u selam” terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Kur’an’da, “Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.

Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala’nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, “Allahümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.

Bu hususta birçok hadis de rivayet olunmuştur. Nitekim İbn Ebî Leyla şöyle demiştir: “Ka’b b. Ucra ile bir defasında karşılaştım, bana şöyle dedi: Sana Hz. Peygamberden işittiğim bir hediye vereyim mi? Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz ona ‘Ya Resûlallah! Bizler sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik. Fakat sana nasıl salât okuyacağız?’ diye sorduk. Resûlullah (s.a.s.) bize şöyle buyurdu:

(Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın.) (Buhârî, Enbiya,10; Da’avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

Salavatı Şerife Nasıl Çekilmeli?



Salavat getirilmesi ile alakalı bir ayet şu şekildedir : "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56) şeklinde buyrulmaktadır. Peki, salavat nasıl çekilmeli? Bu sorunun cevabı ise;



"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.



Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;



" Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.



Bir mümin dilediği şekilde salavat getirebilir. Burada önemli olan husus peygamber efendimizi sıkça hatırlamak ve ona salavat getirmektir.