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09.05.2020 - 00:17 |

Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugünden itibaren 24 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha önce 31 olan il 24'e düşerken Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da yaşayan halk kendileri için sokağa çıkma yasağı olup olmadığını soruyor.

Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugünden itibaren 24 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha önce 31 olan il 24'e düşerken Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da yaşayan halk kendileri için sokağa çıkma yasağı olup olmadığını soruyor.

Her hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu hafta sonu il sayısı 24'e düştü. Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da yaşayan vatandaşlar bir önceki sokağa çıkma yasağında evlerinden çıkmazken bu hafta sonu kendileri için sokağa çıkma yasağı olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da sokağa çıkma yasağı olmayacak.

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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