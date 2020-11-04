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04.11.2020 - 01:29 | | DHA

Antalya'da polisi alarma geçiren olay! Bomba imha ekipleri oraya koştu

Antalya'da, PTT binası yanına bırakılan 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi. İçi boş çıkan kutu polis, merkeze götürdü.

Olay, saat 22.30 sırasında Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesin önünde meydana geldi. PTT şubesi önünde uzun süre duran yaklaşık 2 metrelik müzik aleti kutusu olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak, bomba imha ekiplerini çağırdı.

Antalyada polisi alarma geçiren olay Bomba imha ekipleri oraya koştu



Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, korunaklı kıyafetlerini giyerek kutuyu inceledi. Ekiplerin incelediği kutu boş çıkarken, 2 metrelik kutu görevli polisler tarafından polis aracına güçlükle götürüldü. Müzik aleti kutusunun büyük ve uzunluğundan dolayı ekipler kutuyu araca yerleştirmekte zorlandı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dakika uğraş vererek kutuyu araca yerleştirmeyi başararak merkeze götürdü.

Beyaz Saray'ın önü karıştıCNN TÜRK ekranlarına ABD'nin başkenti Washington'dan bağlanan Razi Canikligil, Beyaz Saray'ın önündeki gösterilerle ilgili olarak polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıp kalabalığın giderek arttığını ifade etti.
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