06.05.2020 - 17:08 | | DHA
Antalya'da, yasağa rağmen denize girdiler
Antalya'da, corona virüs önlemleri kapsamında denize girmenin geçici olarak yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde yüzen Mehmet Yeşifçi'ye para cezası uygulandı. Lara Örnekköy Plajı'nda denize giren 3 kişi ise çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Corona virüs salgını nedeniyle Antalya Hıfzıssıhha ile Pandemi Kurulu tarafından kentte denize girmek ve sahilde yürüyüş yapmak bir süre önce yasaklandı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu kentte yasağa rağmen bugün denize giren Mehmet Yeşifçi'ye, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı.
Öte yandan Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy Sahili'nde denize giren 3 arkadaş, bir süre suda kaldı. Denizde şakalaşıp, eğlenen kişiler, cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Sudan çıkan arkadaşlar, daha sonra gözden kayboldu.
İGDAŞ'a soruşturma... Aydın Ağaoğlu: Aboneler EPDK'ya şikayet yağdırdılarİstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.