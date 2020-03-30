30.03.2020 - 14:54 |
AÖF bahar dönemi sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi'nden vize sınavları ile ilgili açıklama geldi mi?
AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. İşte AÖF sınavları hakkında yapılan o açıklama...
AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından ilk açıklama geldi. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.