AÖF bahar dönemi sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi'nden vize sınavları ile ilgili açıklama geldi mi?

AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından ilk açıklama geldi. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.