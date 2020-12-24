19-20-21 Aralık AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 1. yıl Dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark derslerinin sınavlarının ardından 19, 20, ve 21 Aralık tarihleri arasında 3, 5 ve 7. yıl ara derslerinin sınavları tamamlanmıştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklacağı duyurulmuştu. Merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylar sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada sınav için belirtilen süreçlerin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı duyurulmuştu. Sınavda adaylara 30 soru için 40 dakika süre tanınmıştı.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren Öürenci Otomasyonu sayfası üzerinden e-posta adresi veya TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVINA İLİŞKİN İTİRAZLAR

AÖF güz dönemi ara sınavına ilişkin itirazlar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yapılan açıklamada 19-20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınava ilişkin itirazlar Öğrenci Otomasyonu üzerinden 24 Aralık 2020 günü 23:59'a kadar yapılabilir açıklamasında bulunuldu