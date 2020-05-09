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09.05.2020 - 10:25 |

AÖF sonuçları açıklandı! AÖF sonuç sorgulama için tıklayınız

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 18 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında online AÖF sınavına girdiler. Dün gece yarısına doğru sonuçlar açıklandı. AÖF sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF sonuçları açıklandı! AÖF sonuç sorgulama için tıklayınız

Corona virüs nedeniyle Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi sınavları online olarak gerçekleşti. Herkes sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyordu ki rekor bir sürede dün gece yarısına doğru sonuçlar ilan edildi.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı dün yaptığı duyuruda "Anadolu Üniversitesinin “MİLLİ Çocuklarından” “MİLLİ Yazılımlarla” bir rekor kırarak ayrılıyoruz. Açık öğretim sınav sonuçları hayırlı olsun.1 milyon kişinin sınav sonucunu 1 günde açıklamak da nasip oldu." dedi.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

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