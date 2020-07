AÖF'ten yaz okulu kararı! AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi, yaz okulu ve üç ders sınavı ile ilgili duyuru yayınladı.

AÖF YAZ OKULU AÇILACAK MI?

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. "Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

ÜÇ DERS SINAVI ÜCRETLİ Mİ?

AÖF tarafından yapılan üç ders sınavı için herhangi bir ücret gerekmemektedir. Ayrıca kayıt yaptırmak gerekmiyor.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Uygulama Usul ve Esaslarının 1. maddesi “(Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı tanınır: a. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması, b. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması, c. FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.” şeklinde düzenlenmiştir.