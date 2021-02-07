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07.02.2021 - 15:42 |

AÖL kayıt yenileme ne zaman ve ücreti ne kadar? AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021?

AÖL kayıt yenileme süreci 22 Ocak tarihinde başladı. AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ederken öğrenciler kayıt yenileme ücretleri ve sınav takvmini araştırıyorlar. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar? İşte AÖL açık lise sınavı tarihleri ile ilgili gelişmeler...

AÖL kayıt yenileme ne zaman ve ücreti ne kadar? AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021?

AÖL sınavları ne zaman? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 22 Ocak tarihinde başlayan kayıt yenileme sürecinin biteceği tarihi ve ücreti açık lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri ve ücreti ne kadar 2021?

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Ocak tarihinde başlayan AÖL kayı yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde son bulacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.

b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrenciler ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

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