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22.12.2020 - 21:33 |

AÖL sınavı ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte, AÖL giriş...

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs nedeniyle diğer sınavları ertelendiği gibi AÖL 2020 sınavları için de açıklamada bulunarak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Açık lise öğrencileri heyecanla AÖL kayıt ekranı ve kayıt yenileme sayfasını araştırıyor. İşte, 2020 - 2021 AÖL takvimi...

AÖL sınavı ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte, AÖL giriş...

AÖL sınavları için artık geri sayım başladı. MEB'den yapılan son dakika duyurusuyla ertelenmiş olan AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı, açık lise öğrencilerinin gündemini meşgule diyor. Ortaöğrenimlerine açıktan devam etmek isteyen binlerce lise öğrencisi, MEB'in AÖL takvimini ve sınav tarihlerini sorguluyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Korona tedbirleri neticesinde Bakanlık'tan yapılan açıklama ile AÖL sınavları ertelenmişti. Duyuruda; ''5 - 6 Aralık günleri yapılacak Açık Öğretim Lisesi sınavları kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' ifadelerine yer verildi. Ancak henüz açık lise 1. dönem sınavlarına ilişkin bir tarih belirtilmedi. 

MEB 2020 - 2021 AÖL KAYIT - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme: 4 - 31 Ocak 2021

2 . dönem ders seçme - güncelleme işlemleri: 6 Ocak - 8 Şubat 2021

2. dönem sınav merkezi güncelleme: 6 Ocak - 8 Şubat 2021

2. dönen sınav giriş belgelerinin yayımlanması: 24 Mart 2021

Açık lise dönem sonu sınavı: 27 - 28 Mart 2021

 

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