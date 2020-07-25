AÖL soruları ve cevapları nerede erişime açılacak? Açık Öğretim Lisesi sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınavları devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler bu hafta sonu sınava giriyorlar. Bugün 09.30'da ilk oturum yapıldı. İkinci oturum sınavı ise 14.00'te olacak. Üçüncü oturum ise 26 Temmuz 09.30'da yapılacak. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL sınav soruları ve cevapları sınavların sona ermesinin ardından açıklanıyor. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.

AÖL CEVAP ANAHTARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçların yayımlanacağı tarihler Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanacak.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.