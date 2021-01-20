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20.01.2021 - 11:44 |

Aşı sırası öğrenme: Koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur?

Aşı sırası öğrenme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden aşı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Peki aşı sırası nasıl öğrenilir, randevu nasıl oluşturulur?

Aşı sırası öğrenme: Koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur?

Koronavirüs aşısı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşı uygulaması geçtiğimiz günlerde başladı. Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda aşı yapılan kişi sayısı, nasıl aşı olunacağı ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte koronavirüs aşısı randevu alma detayları...

AŞI DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaş “Aşı Durumunu” e-Nabız hesabından veya 2023’e Kısa Mesaj (SMS) göndererek öğrenir.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı yapılacak grupta yer alıyorsa randevu işlemi için MHRS
uygulamasına yönlendirilir. Tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır.

RANDEVU ALINDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Randevu işlemi sonucunda vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilir.

Aşıyı uygulayacak sağlık personeli, AŞILA uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar.

Uygulama üzerinden uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra AŞI UYGULANIR.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu oluşturur.

2.doz için oluşturulan randevu bilgileri vatandaşa SMS ile iletilir.

Vatandaş elektronik aşı kartına e-Nabız
ve Hayat Eve Sığar uygulamalarında ulaşılabilir.

KORONAVİRÜS AŞISINDA ÖNCELİK LİSTESİ

Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları belli oldu.

Aşı sırası öğrenme: Koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur

AVM’de şok eden manzara! Ne mesafesiz, ne maskeKoronavirüsü kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul’da bir AVM'de sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan vatandaşların çoğu masaların üzerinde yediği görüldü.
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