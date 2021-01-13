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13.01.2021 - 08:20 |

Aşıla uygulaması ile koronavirüs aşı takvimi | Aşıla indir: Aşıla uygulaması nasıl indirilir?

Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından aşılamanın başlayacağını duyurdu. Peki, Kovid-19 aşısı nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı Aşıla uygulamasını hizmete sundu. Aşıla uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Aşı kaydı oluşturmak için ne yapmak gerekiyor? İşte Aşıla uygulaması ile ilgili merak edilenler.

Aşıla uygulaması ile koronavirüs aşı takvimi | Aşıla indir: Aşıla uygulaması nasıl indirilir?

Aşıla nedir? Koronavirüs aşısı uygulanmaya başlıyor. Covid-19 ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında geliyor. Peki, aşılama nasıl yapılacak? Aşıla uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte Aşıla ile ilgili detaylar.

AŞILA NEDİR?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma süreçlerini takip edebilecek.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Aşıla uygulaması www.mobilmarket.sağlık.gov.tr adresinden, Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery marketlerden indirilebilir. Giriş yapabilmek için cep telefonunuza uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

AŞILA UYGULAMASI İLE NE YAPILIR?

Aşıla uygulaması ile Covid aşı süreci takip edilebilecek. Aşı takvimi ve randevular gibi birçok işleve ulaşma imkanı sağlayacak olan doktorlar, sağlık personelleri ve vatandaşlar Aşıla uygulaması ile aşı dönemini takip edebilecek.

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