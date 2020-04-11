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11.04.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Asitçi sanığın evine yerleşti

Davanın görüldüğü İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “Ozan’ı seviyorum, onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum” dilekçesi verip avukatlarını da azleden Berfin Özek’in (20), kendisine saldıran eski sevgilisi Ozan Çeltik’in ailesinin evine yerleştiği ortaya çıktı.

Asitçi sanığın evine yerleşti
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Berfin’in ailesi ise azledilen avukatlara yeniden vekalet vererek şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Avukat Mehtap Sert, Berfin Özek’in ailesiyle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Aile bu sabah vekalet verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin’in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz. Burada sorgulanması gereken şey bir kadının faili affetmesi değil. Tüm toplumsal rollerin yargının af yasasından yararlanarak çıkacak onlarca failin bu şiddetin devlet eliyle nasıl devam ettirilmek istendiği gerçeğidir.”

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