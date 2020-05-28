Askerlik yerleri açıklanıyor 2020! e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Celp sonuçları...

e-Devlet askerlik celp tarihi ve yerleri sorgulama ekranı silah altına alınmayı bekleyen gençler tarafından araştırılıyor. Corona virüsten dolayı askere alınacakların sevk işlemlerinin ertelenmesinden sonra askerlerin celp işlemleri ile ilgili açıklama gelmişti. Bugün ise askerlik celp tarihinin e-Devlet'te açıklanması bekleniyor. İşte e-Devlet askerlik celp tarihi ve yeri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ASKER ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını ifade etti.