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22.05.2020 - 14:26 |

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Nisan/Mayıs/Haziran celp dönemine ait yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada askerlik sınıflandırma sonuçları ve birçok işlemin bundan sonraki süreçte e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. İşte Askerlik yerlerinin açıklanacağı o tarih...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haziran ayı itibariyle silah altına alınacak olan yükümlülerin askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Haziran ayında silah altına alınmayı bekleyen askerler sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekliyor. Peki Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak

(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

Tamircinin tezgahındaki cep telefonu bomba gibi patladıKayseri'de, tamir için servise bırakılan cep telefonu patlayarak alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlama sırasında, iş yerinde panik yaşandı.
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