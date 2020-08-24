Aşure günü ne zaman 2002? Aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Dini Günler Listesi takviminde Aşure günü tarihi ile ilgili detayı pyalşatı. Adım adım aşure gününe yaklaşırken Aşure nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki 2020 Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Aşure Günü bu sene 29 Ağustos Cumartesi 2020 gününe denk geliyor

AŞURE MALZEMELERİ NELER?

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)

Süslemek için;

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

Aşureyi cam kâselere bölüştürün.

Aşure kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.

Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz