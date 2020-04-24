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24.04.2020 - 22:00 |

Asya İsminin Anlamı Nedir? Asya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asya Türk yurdunun kökeni olması itibari ile ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isimdir. Milli duygular bu ismi seçen ebeveynlerde ağır basar. Asya ne demek? Asya isminin anlamı nedir? Detaylarını sizler için derledik.

Asya İsminin Anlamı Nedir? Asya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asya ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Dünyanın en büyük kıtası olması ve Türklerin ana vatanının doğduğu yer olması itibari ile ülkemizde sevilen isimlerden biridir.

 Asya Ne Demek?

 Asya isminin anlamı Arapçada şifa veren, tedavi eden, merhem olan anlamlarına gelir. Aynı zamanda Yunancada doğu yani güneşin doğduğu yer anlamı da bulunmaktadır.

 Asya ne demek: Asya Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘ dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı’ anlamına gelmektedir.

 Özgürlüklerine çok düşkündürler. Kendi bildiklerini yapmayı tercihe der kuralları sevmezler. Cesaretleri ve tutkuları rahat ve doğal davranmalarında etkili olur. Diğer insanların ne düşündüğünü çok fazla dert etmezler. Karar verirken sabırlıdırlar. Bu da hata yapmalarının önüne geçer. Stil sahibi olmalarının yanında sezgilerine güvenmekten asla vazgeçmezler.

 Sihirbaz gibi zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir çıkış bulurlar. Tutkulu ve sıcakkanlı insanlar olmalarının yanında hisleri de çok kuvvetlidir. Duygusal iniş çıkışları da olabilir. Görev ve sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol etmeleri önemlidir. Esnek olmaya dikkat etmeli ve insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

 Asya İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Asya ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Ancak İslam’a göre dünyanın dört kutsal kadından biridir. Rivayetlere göre bu kadın Musa Peygamberi Nil Nehrinde boğulmaktan ve kocası Firavun ’un elinden kurtarmıştır.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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