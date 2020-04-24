Asya İsminin Anlamı Nedir? Asya Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asya ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Dünyanın en büyük kıtası olması ve Türklerin ana vatanının doğduğu yer olması itibari ile ülkemizde sevilen isimlerden biridir.

Asya Ne Demek?

Asya isminin anlamı Arapçada şifa veren, tedavi eden, merhem olan anlamlarına gelir. Aynı zamanda Yunancada doğu yani güneşin doğduğu yer anlamı da bulunmaktadır.

Asya ne demek: Asya Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘ dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı’ anlamına gelmektedir.

Özgürlüklerine çok düşkündürler. Kendi bildiklerini yapmayı tercihe der kuralları sevmezler. Cesaretleri ve tutkuları rahat ve doğal davranmalarında etkili olur. Diğer insanların ne düşündüğünü çok fazla dert etmezler. Karar verirken sabırlıdırlar. Bu da hata yapmalarının önüne geçer. Stil sahibi olmalarının yanında sezgilerine güvenmekten asla vazgeçmezler.

Sihirbaz gibi zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir çıkış bulurlar. Tutkulu ve sıcakkanlı insanlar olmalarının yanında hisleri de çok kuvvetlidir. Duygusal iniş çıkışları da olabilir. Görev ve sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol etmeleri önemlidir. Esnek olmaya dikkat etmeli ve insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

Asya İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Asya ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Ancak İslam’a göre dünyanın dört kutsal kadından biridir. Rivayetlere göre bu kadın Musa Peygamberi Nil Nehrinde boğulmaktan ve kocası Firavun ’un elinden kurtarmıştır.