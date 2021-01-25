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25.01.2021 - 19:55 |

ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi ve kayıt yenileme

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Adaylar merakla 2020-2021 yılı akademik takvimini sorguluyor. Diğer yandan 2021 bahar dönemi ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. ATA AÖF ders kayıt - kayıt yenileme ne zaman?

ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi ve kayıt yenileme

2020 - 2021 ATA AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açılandı. Bahar dönemi vize sınavları ile final sınavları ne zaman merak ediliyor. Atatürk Üniversite Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2020 - 2021 ATA AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Güz yarı yılı online final sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden adayların erişimine açılmıştı. Öte yandan sınav sonuçlarına itiraz süreci de 25 Ocak Pazartesi gününde 27 Ocak tarihine kadar sürecek.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

2021 ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi açıkladığı akademik takvime göre kayıt yenileme 8 - 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 - 2021 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

Ders kayıt: 8 - 15 Şubat 2021
Mazeretli ders kayıt: 16 - 22 Şubat 2021
Dersler: 15 - 21 Mayıs 2021
Vize sınavları: 3 - 4 Nisan 2021
Final sınavları: 22 - 23 Mayıs 2021
Bütünleme sınavları: 26 - 27 Haziran 2021
Üç ders sınavları: 25 Temmuz 2021

 

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