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24.02.2021 - 04:38 | | AA

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı.

DSİ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı 16 bölge müdürlüğüne atama yapıldı. Buna göre, DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne Kağan Şan, 5. Bölge Müdürlüğüne 11. Bölge Müdürü Murat Alp, 7. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ersin Gökçe, 8. Bölge Müdürlüğüne 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, 9. Bölge Müdürlüğüne 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 12. Bölge Müdürlüğüne 9. Bölge Müdürü Okan Bal, 13. Bölge Müdürlüğüne 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, 14. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Ensar Şengül, 17. Bölge Müdürlüğüne Ayhan Şahna, 18. Bölge Müdürlüğüne Rahmi Şahin, 20. Bölge Müdürlüğüne Sadullah Seven, 21. Bölge Müdürlüğüne Göktuğ İlter, 23. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Yaroğlu, 24. Bölge Müdürlüğüne Şükrü Baysal, 25. Bölge Müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve 26. Bölge Müdürlüğüne Celal Tokalak getirildi.

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