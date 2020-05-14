Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Corona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor. 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.