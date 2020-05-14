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14.05.2020 - 09:34 | | DHA

Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum!

İstanbul Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesindeki son durum havadan fotoğraflandı.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

ATATURK HAVALIMANI ICINDE INSA EDILEN BIN YATAKLI SALGIN HASTANESINDE SONA YAKLASILDI. BAZI BOLUMLERI TAMAMLANAN SALGIN HASTANESINDEKI SON DURUM HAVADAN GORUNTULENDI (FOTO: SERDAR ALTINTEPE ISTANBUL DHA)

Corona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor. 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.

 

 

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
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