Atatürk'ün sevdiği yemekler neler? Masterchef'te yapılıyor! Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği yemekler...

Atatürk'ün sevdiği yemekler gündemde merakla araştırılıyor. 10 Kasım 10938 tarihinde saat 09.05'de Mustafa Kemal Atatürk yaşamını yitirdi. Ulu önderin ölüm yıl dönümünde her sene saat 09.05'de saygı duruşuna geçiliyor. Masterchef programında bu akşam ise Atatürk'ün sevdiği yemekler yapılacak. İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler...

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER NELER?

SABAH KAHVALTISI

Mustafa Kemal Atatürk, sabah kahvaltısında çay ve kahve içerdi. Ulu önder çay kahvenin dışında çok bir şey yemezdi.

Bazen soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle kahvaltısını yapıyordu.

OMLET SEVİYORDU...

Atatürk peynirli omlet yemeyi seviyormuş.

ÖĞLEN YEMEĞİ

Atatürk, etsiz kuru fasulye ve pilav çok sevdiği yemek olmuştur.

FAVA

Atatürk toplantılarda fava yemeğini tercih edermiş.

Diğer sevdiği yemekler arasında; etli bamya ve karnıyarık da yer alıyor.

KUŞKONMAZ

Mustafa Kemal, kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.

TATLI

Mustafa Kemal Atatürk'ün tatlı ile pek arası yokmuş Atatürk, tatlı olarak irmik helvasını severmiş.