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22.12.2020 - 06:45 | | Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı

Avcılar'da gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, D-100 Karayolu yan yolda bulunan özel bir bankanın camını taşla kırıp içeri girdi. Bankanın içine giren şüpheli alarmın devreye girmesiyle kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı

Olay Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde gece saat 03.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi, Bakırköy istikameti D-100 Karayolu yan yol üzerinde bulunan özel bir bankaya gelerek elindeki taş ile camı kırdı. Camı kıran şüpheli bankaya girince alarm devreye girdi. Alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheli kaçtı. Polis ekipleri banka önüne gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada banka görevlisi de olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kırdığı cam ve bankada detaylı olay yeri çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri şüphelinin kaçtığı yöndeki ekiplere anons ederek çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelinin bankadan para almadığını tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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