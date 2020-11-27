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27.11.2020 - 12:13 | | DHA

Avcılar'da ölü bebeği çöpe bırakan kadın yakalandı; O anlar kamerada

Avcılar'da çöp konteynerine yeni doğmuş ölü bebeği bırakan Gurbet Y. gözaltına alındı. Şüpheli kadının çöp konteynerine doğru yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Avcılar'da ölü bebeği çöpe bırakan kadın yakalandı; O anlar kamerada

İstanbul Avcılar, Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A. Kürşat Keklik Sokak'ta dün çöp konteynerinde yeni doğmuş ölü bir bebek bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliğine bağlı ekipler, ölü bebeği konteynere bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili Gurbet Y. isimli kadını yakaladı. Gözaltına alınan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin ifade verme işlemleri devam ederken, Gurbet Y.'nin çöp konteynerine doğru elinde büyük beyaz bir poşetle yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kameradaAvcılar’da göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğin çöpe bırakan kadın gözaltına alınırken bebeğin bırakılma anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.
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