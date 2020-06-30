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30.06.2020 - 23:01 |

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir?

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Avrupa kıtasının en uzun nehri hangisidir?

VOLGA









 

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