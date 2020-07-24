Ayasofya-İ Kebir ne demek? Kebir anlamı nedir?

Ayasofya-İ Kebir camii bugün yeniden ibadete açılıyor. Kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya, yeni adıyla Ayasofya-İ Kebir Camiinde bugün cuma namazı kılınacak. Kılınacak cuma namazı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen müslümanlar Ayasofya'nın çevresinde bekleyişe geçti. Ayasofya'nın cami olduğunun duyurulmasının ardından başlayan hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Ayasofya Camii'nin ismi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası ile değiştirildi. Vatandaşlar cami tabelasında yer alan Kebir kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki Kebir ne demek, ne anlama geliyor?

AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK?

Ayasofya-i Kebir anlamı araştırılıyor. Arapça kökenli olan Kebir ulu, yaşlı anlamlarına gelmektedir.

Ayasofya ile birleştiğinde ise Büyük Ayasofya, Ulu Ayasofya anlamlarına gelmektedir