Ayasofya-İ Kebir ne demek? Kebir anlamı nedir?
Bugün 86 yıl aranın ardından Ayasofya, yeni adı ile Ayasofya-İ Kebir Cami ibadete açılıyor. İstanbul'un 1453 yılında fethedilmesinin ardından camiye çevrilen Ayasofya, bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte yeniden açılacak. Caminin yeni ismi ve tabelasında geçen Kebir kelimesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Kebir ne demek, ne anlama geliyor?
Ayasofya-İ Kebir camii bugün yeniden ibadete açılıyor. Kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya, yeni adıyla Ayasofya-İ Kebir Camiinde bugün cuma namazı kılınacak. Kılınacak cuma namazı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen müslümanlar Ayasofya'nın çevresinde bekleyişe geçti. Ayasofya'nın cami olduğunun duyurulmasının ardından başlayan hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Ayasofya Camii'nin ismi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası ile değiştirildi. Vatandaşlar cami tabelasında yer alan Kebir kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki Kebir ne demek, ne anlama geliyor?
AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK?
Ayasofya-i Kebir anlamı araştırılıyor. Arapça kökenli olan Kebir ulu, yaşlı anlamlarına gelmektedir.
Ayasofya ile birleştiğinde ise Büyük Ayasofya, Ulu Ayasofya anlamlarına gelmektedir