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09.11.2020 - 09:10 | | DHA

Aydın'da 2 bin 500 yıllık lahitler temizlenince görenler hayran kaldı

Aydın’ın Karacasu İiçesinde defineciler tarafından kaçak olarak kazılan zeytinlikte 2 bin 500 yıllık lahit gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarak çıkarılan lahitler üzerindeki işlemeler görenleri hayran bıraktı.

Aydın'da 2 bin 500 yıllık lahitler temizlenince görenler hayran kaldı

Karacasu’da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti yakınlarında bulunan 2 bin 500 yıllık lahitler, görevlilerin nezaretinde gün yüzüne çıkartıldı. Kaçırılmaktan son anda kurtarılan lahitler, çıkarıldıktan sonra temizlendi. Üzerindeki işlemelerin tamamen ortaya çıkmasıyla görenler hayran kaldı. Medussa kabartması bulunan lahitler, Arfodisias Antik Kentinde bulunan müzeye getirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Aydında 2 bin 500 yıllık lahitler temizlenince görenler hayran kaldı

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