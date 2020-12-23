23.12.2020 - 14:55 |
Aydın'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Aydın'da deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yerel saatle 14:06'da Aydın'ın Germencik, Dağkaraağaç mahallesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu. Deprem yüzeye çok yakın meydana geldiği için deprem bölgede belirtilen büyüklüğün üzerinde hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Aydın'da deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre 14:06'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar Aydın'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin 3.7 şiddetinde meydana geldiği ve yerin 1.6 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem Aydın/Germencik ilçesi Dağkaraağaç mevkiinde meydana geldi.
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