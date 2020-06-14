Aylar önce uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 5,8 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

AYLAR ÖNCE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür Twitter'dan Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Görür'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Arkadaşlar merhaba, televizyonlardan sizleri bilgilendiremedim. Bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem KAF ile DAF’ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli. Birincisi, biz Erzincan-Karlıova ...

arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF’ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz.

CNNTÜRK'TE AÇIKLAMA YAPTI

Merhaba herkese geçmiş olsun. Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucunda gerçekleşti bu deprem. Dolayısıyla bu depremin 2 önemi var. Birincisi Erzincan ile Karlıova noktasını hassas hale getirdi. Biz bu bölgede görecek daha büyük bir deprem bekliyorduk. Dolayısıyla bu bölgede olabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Dikkatli olmak lazım. Erzincan Karlıova arasında bu bölgede enerjiyi boşalttı. Daha hassas hale getirdi bölgeyi dikkatli olmak lazım. BU deprem orta büyüklükte. Karlıova’ya çok yakın. İki fayın kesim noktası burası. O nedenle burada olabilecek bir enerji transferi Doğu Anadolu Fayı’nı da etkileyebilir. Karlıova Bingöl arasında da bir deprem bekliyorduk. Bingöl ile Karlıova arasının da hassas hale geldiğin düşünüyorum. Bingöl Karlıova arasındaki en son deprem 1866 da olmuş. BU deprem bir yerde sakinleşmeye neden olmayıp aksine her iki fayın ucunu da belli ölçüde hassas hale getirmiş olabilir.

Erzincan ile Karlıova arası daha riskli. Diğer yerler Karlıova ile Bingöl arası. Bu 2 bölge daha dikkatli olmalı Bu depremden dolayı bölgelere enerji transferi olmuş olabilir. Zaten deprem beklediğimiz yerler.