Azra isminin anlamı nedir? Azra ne demek, ne anlamına gelir?

Azra ismi aynı zamanda Arapça kökene sahiptir. Azra isminin genel anlamları yanında dini anlamları da bulunmaktadır. Genel olarak bolluk ve bereketi çağrıştıran bir isimdir. Azra ismi, enerjik, canlı, mutlu bir kişiliği ifade eder. İsmin enerjisine sahip olan kişi hayatı ve yaşamayı sever, enerjisini diğer insanlara yaymak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanır. Aynı zamanda ismin verdiği enerjiler arasında atılganlık ve cesaret de bulunmaktadır.

Azra Ne Demek?

Azra ismi dini açıdan Medine'nin diğer adı ve Hz. Fatima (s.a.) ve Hz. Meryem'in lakapları olarak kullanılmaktadır. Azra isminin genel anlamları da el değmemiş bakire kız, delinmemiş inci, ayak basılmamış kum ve masal kahramanı Vamık'ın sevgilisi anlamlarını taşımaktadır. Azra isminin anlamlarından olan delinmemiş inci, çok değerli bir inci türüdür. İsmi geçen inci, herhangi bir işlem geçirmemiş, delinmemiş ve değerli bir inci türüdür.

İsim ayrıca, huzurlu, mutlu, bolluk içinde yaşayan bereketli bir hayata sahip anlamlarına da gelmektedir.

Azra İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Azra isminin dini anlamlarına yer vermiştik; ancak Azra isminin Kuran'da geçtiği belirlenmemiştir.

Kuran'da geçmemesine rağmen hem dini hem de genel anlamları ile çok tercih edilen isimlerden biri haline gelmiştir.