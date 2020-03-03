Esad rejimine en aÄŸÄ±r darbenin vurulduÄŸu Bahar KalkanÄ± harekÃ¢tÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin yerli ve milli silahlarÄ± ve savunma sistemleri Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Ancak Bahar KalkanÄ± harekatÄ±nda diÄŸerlerinden farklÄ± elektronik harp teknikleri uygulandÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°dlibâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviren elektronik harp teknikleriyle ilgili ayrÄ±ntÄ±lara ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°LK KEZ TÃœRKÄ°YE SÃœRÃœ SÄ°HAâ€™LAR KULLANDI

TÃ¼rkiye dÃ¼nyada ilk kez sÃ¼rÃ¼ ÅŸeklinde hareket eden SÄ°HAâ€™larÄ± sahada kullandÄ±. Ankara ve Hatayâ€™daki komuta kontrol merkezlerinden yÃ¶nlendirilen Bayraktar TB2 SÄ°HAâ€™lar, filo halinde uÃ§arak, rejim gÃ¼Ã§lerini, aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± ve mÃ¼himmat depolarÄ±nÄ± etkisiz hale getirdi. AynÄ± anda 20 SÄ°HA belirlenen hedefleri ateÅŸ altÄ±na aldÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin hava sahasÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ± Bahar KalkanÄ± harekatÄ±nda, Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k radar izine sahip olmasÄ± ve uÃ§tuÄŸu irtifada sesinin duyulmamasÄ± nedeniyle fark edilmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan SÄ°HAâ€™lar, 24 saat havada kalma Ã¶zelliÄŸine sahip olduÄŸu iÃ§in rejimin aÄŸÄ±r darbe aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda etkili oldu. BÃ¼nyesindeki elektronik koruma, TSKâ€™nÄ±n sinyal kesme ve radar kÃ¶rleÅŸtirme iÃ§in kullanÄ±lan elektronik harp sistemleri ile desteklenerek rejim ve Rusyaâ€™nÄ±n hava savunma sistemlerinde fark edilmedi.

TÃœRKÄ°YEâ€™DEN HAVALANDI Ä°DLÄ°B ÃœZERÄ°NDE BÄ°RLEÅžTÄ°LER

TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± merkezlerinden havalanan Bayraktar TB2 SÄ°HAâ€™larÄ±n, Ä°dlib Ã¼zerinde sÃ¼rÃ¼ haline geldiÄŸi, bu ÅŸekilde belirlenen hava savunma sistemleri, kritik tesisler, zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve Ã§ok namlulu roketatar sistemlerini vurduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KanatlarÄ±nda MAM L ve MAM C adÄ± verilen ve Roketsan tarafÄ±ndan Ã¼retilen 4 akÄ±llÄ± mÃ¼himmatla havalanan SÄ°HAâ€™lar gece gÃ¼ndÃ¼z uÃ§uÅŸ yapÄ±p, hedefleri ateÅŸ altÄ±na alarak rejim gÃ¼Ã§lerine nefes aldÄ±rmadÄ±.

AFRÄ°Nâ€™DE DENENDÄ°, Ä°DLÄ°Bâ€™DE SÃœRÃœ HALÄ°NE GELDÄ°Â

TSK envanterinde 104 adet olan Bayraktar TB2 SÄ°HAâ€™lar Afrinâ€™de yapÄ±lan ZeytindalÄ± HarekatÄ±â€™nda etkili olarak kullanÄ±ldÄ±. ZeytindalÄ± HarekatÄ± boyunca 5 bin 300 saat uÃ§uÅŸ yapan SÄ°HAâ€™lar, Afrinâ€™de yapÄ±lan tÃ¼m sortilerin yÃ¼zde 95â€™ini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu harekatta maruz kaldÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun elektronik harbe karÅŸÄ± bÃ¼nyesinde bulundurduÄŸu koruma sistemleriyle etkin bir ÅŸekilde gÃ¶rev yapan Bayraktar TB2 SÄ°HAâ€™lar, sahadan alÄ±nan geri bildirimlerle bu Ã¶zelliÄŸini daha da geliÅŸmiÅŸ sistemlerle destekledi. BÃ¶ylece SÄ°HAâ€™lar yeni yazÄ±lÄ±mlarla daha etkili hale getirilerek sÃ¼rÃ¼ halinde gÃ¼venle operasyon yapabilme Ã¶zelliÄŸine ulaÅŸtÄ±. Ä°dlib harekatÄ±nda ise ilk kez sahada SÃ¼rÃ¼ SÄ°HAâ€™lar gÃ¶rev yaptÄ±.Â