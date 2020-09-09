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09.09.2020 - 13:49 | | DHA

Bakan Akar, İdlip şehidi Tuğgeneral Erdoğan'ın Çanakkale'deki annesi Esma Erdoğan'a başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib harekat bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi Esma Erdoğan'ı (72) telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Bakan Akar, İdlip şehidi Tuğgeneral Erdoğan'ın Çanakkale'deki annesi Esma Erdoğan'a başsağlığı diledi

İdlib harekat bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Çanakkale'deki annesi Esma Erdoğan'a acı haberi, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ve Çanakkale İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan verdi. Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın Esenler Mahallesi'ndeki annesi Esma Erdoğan'ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ardından da birçok kişi başsağlığı için eve gelmeye başladı. Anne Esma Erdoğan'ın evinin önünde bir ambulans bekletilirken, sağlık ekibi de evde kendisine eşlik etmeye başladı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde taziyeleri kabul eden anne Esma Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bassağlığı dileğinde bulundu.

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İdlib'den acı haber! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan rahatsızlanarak şehit oldu

BAKAN AKAR, ŞEHİT ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞTU

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi Esma Erdoğan'ı, cep telefonundan arayan Bakan Akar kendisiyle bir süre konuşup, acısını paylaştı. Şehit oğlunu en son geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda gördüğünü belirten anne Esma Erdoğan da Bakan Akar'a, "Allah razı olsun. Çanakkale'de oturuyorum, inşallah, gelin buyurun" dedi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47'nci Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

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